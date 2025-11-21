長嶋茂雄さんのお別れの会が開かれる東京ドームに設けられた祭壇＝21日6月に89歳で亡くなった「ミスタープロ野球」こと長嶋茂雄さんのお別れの会が21日、東京ドームで開かれた。午前中の関係者の部には、王貞治さん（85）ら巨人で9年連続日本一を達成した現役時代のチームメートや、松井秀喜さん（51）ら巨人監督時代の教え子、スポーツの枠を超えた多数の関係者が出席した。午後には誰でも参列できる一般の部が行われる。「ON