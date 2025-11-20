開業後初のクリスマスシーズンを迎えた「フェアモント東京」から、とっておきのクリスマス限定アフタヌーンティーが登場！今夏オープンのホテル「フェアモント東京」にてクリスマスシーズン限定のアフタヌーンティーが登場2025年7月1日、東京都港区芝浦に開業したばかりのラグジュアリーホテル「フェアモント東京」。35階にあるロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」にて、11月1日よりフレンチスタイルの「クリスマス アフタヌ