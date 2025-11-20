「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、小石川にオープンしたイタリア料理店です。経験豊富なオーナーによる絶品料理の数々。会食や記念日、日常使いまで幅広いシーンに利用したくなるお店です。〈New Open News〉毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたり