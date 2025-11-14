ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 橋本環奈 最新ショットに様々な声が寄せられる「ほっそりしすぎて心… 橋本環奈 エンタメ・芸能ニュース 女優・俳優 ネットで話題 ABEMA TIMES 橋本環奈 最新ショットに様々な声が寄せられる「ほっそりしすぎて心配」 2025年11月14日 9時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「表参道ヒルズ クリスマスツリー 2025 点灯式」に登壇した橋本環奈 ドレス姿をSNSで公開し、ファンから「美しすぎる」などの声が寄せられた また、「ほっそりしすぎて心配」「しっかり食べて飲んでね」といった声も ◆橋本環奈の最新ショット表参道ヒルズのイルミネーション点灯式🎄点灯の時に間近で見て、光の反射がとても綺麗で輝く球体に目が虜になりました😍また観に行こ〜✨そして素敵なドレス、、ありがとうございます。こちらのフェザー軽いのにめっちゃ暖かいです。笑 pic.twitter.com/qBvlnu5ljP— 橋本環奈 (@H_KANNA_0203) November 12, 2025 記事を読む おすすめ記事 透明感スゴすぎる！橋本環奈 煌めくドレスで登場 輝きを保つには「何事も楽しむこと」 2025年11月11日 14時10分 横澤夏子「メガ幸子」ヘッドドレス試着も入らず「頭のサイズ松井秀喜選手と一緒なので」衝撃告白 2025年11月10日 15時11分 ルイ·ヴィトンから秋冬新作が登場♡立体ダミエのビーニー＆マフラー 2025年11月13日 12時30分 主人公にだけあたりが強い“バイトリーダー”にうんざり！主人公を救ってくれたのは一体だれ！？ 2025年11月6日 7時30分 『シナントロープ』人気外国人タレント登場、カスハラ粉砕の熱演に称賛続々「最高!!笑」「すっきり〜」 2025年11月11日 6時0分