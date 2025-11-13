秋は気温や湿度がほどよく、眠りやすい季節という印象を持つ人は多いと思います。ただ、中には寝付きが悪くなる人もいるようで、SNS上では「眠れない」「毎年不眠が悪化するのが秋」などの声が上がっています。秋に睡眠の質が低下する場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。秋に寝付きが悪くなる原因や、寝付きを改善する方法について、上級睡眠健康指導士の山本智子さんに聞きました。【要注意】「えっ…知らなかった