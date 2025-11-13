ダイナミック・プライシングを採用している日本代表戦のチケットが高騰している。10月はブラジルという大人気チームが最大収容人数約4万8000人の、比較的大きくはない東京スタジアム（味の素スタジアム）にやってきたから仕方がないことでもあった。しかし11月18日、最大収容人数6万7750人の国立競技場で行われるボリビア戦もそうそうに多くのエリアが売り切れている。それだけ日本代表の人気が高いということで、日本サッカー