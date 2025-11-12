ドジャースのトミー・エドマン外野手（３０）が来週に右足首の手術をすることになり、来年３月のＷＢＣを断念することが韓国代表のリュ・ジヒョン監督から明かされた。韓国メディア「コリアタイムス」などによると９月にエドマンと会った時にシーズン後の手術の話を聞かされ、ＷＢＣも出場できないと伝えられたという。リュ・ジヒョン監督は「彼は前回（２０２３年大会）に期待していたほどの活躍ができなかったため、今回こ