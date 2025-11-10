東京・大田区で5日、元勤務先の事務所でハンマーを振り回し、50代の女性従業員を追いかけ回して頭部を複数回殴り、殺害しようとした疑いで男が逮捕された。調べに対し、男は「突然1カ月で解雇され、会社に恨みを持った」と供述している。パソコンを破壊後女性従業員を殴打東京・大田区の田園調布署で7日午前、カメラが捉えたのは、メガネをかけ髪の毛を後ろで結んだ男だ。女性をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いで逮捕された