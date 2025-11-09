知人から「詐欺容疑」で訴えられた日韓W杯4強戦士の“悪童”元Jリーガー、トラブル終結を事務所報告…原因は何だったのかスポーツソウル日本版

元サッカー韓国代表のイ・チョンス 詐欺容疑と事務所の「円満な合意」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • サッカー韓国代表のイ・チョンスが詐欺容疑で訴えられた騒動
  • 所属事務所は7日、告訴人A氏の誤解から始まったものだと明かした
  • 「円満に合意した」とし、不用意な推測などの自制を求めた
記事を読む

おすすめ記事

  • ドジャースの大谷翔平【写真：ロイター】
    WS第7戦9回同点弾直後…大谷翔平からかけられた言葉　ロハスが告白「凄くクールだったよ」 2025年11月7日 11時3分
  • 紅白戦後、取材対応する阿部慎之助監督（カメラ・小林　泰斗）
    【巨人】阿部監督、紅白戦をネット裏３階で観戦「上から見ることで全体が見える」細かい動きチェック 2025年11月8日 13時50分
  • 「ひろゆき」こと西村博之氏（2024年7月撮影）
    ひろゆき氏、自身の写真を無断使用した詐欺広告巡るクレーム「金返せ」に「僕らの責任ではない」 2025年11月5日 17時18分
  • 政治団体の代表者の男と相談役の男を逮捕　政治資金規正法違反の疑い　岡山
    政治団体の代表者の男と相談役の男を逮捕　政治資金規正法違反の疑い　岡山 2025年11月5日 11時38分
  • アサヒが感染してから1か月以上が経過したが、まだ完全な復旧はできていないようだ（Dayo／PIXTA）
    アサヒ・アスクル「ランサムウェア」で大損害　社員が“うっかり”感染原因になっても「賠償責任」生じない？【弁護士解説】 2025年11月6日 10時17分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
    2. 2. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
    3. 3. 趣里の夫・RYOKIがBE:FIRST脱退
    4. 4. ラッパーの晋平太さん死去 42歳
    5. 5. 娘を殺害か 女が綴っていた苦悩
    6. 6. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
    7. 7. キリンビールが松重豊に“おわび”！？ 下戸役を演じ続けて13年の俳優へ「お手紙動画」を贈った意外すぎるワケ＜PR＞
    8. 8. 「強制性交」も…復帰に拒否感
    9. 9. 佳子さまの服装 今回も称賛の声
    10. 10. 粗品から批判「偉そう」アナ釈明
    1. 11. 今森茉耶　未成年飲酒が発覚し謝罪「自分の行動の重大さを痛感」ゴジュウジャー降板＆事務所と契約解除
    2. 12. 13歳で妊娠 両親は頭が真っ白に
    3. 13. 安藤なつ、相方・カズレーザーの入籍に立ち合っていた　二階堂ふみから「一緒に入籍の場所に行きませんか？」
    4. 14. 店トイレ 汚物まみれで女性爆睡
    5. 15. 大食い芸能人の食べ方に指摘の声
    6. 16. やくみつる氏「長袖をください」
    7. 17. ホテルのボディーソープに注意
    8. 18. 鈴木おさむ氏「マンション転売」
    9. 19. 二重らせん構造発見 博士が死去
    10. 20. 竹山 国旗発言ラジオで真意説明
    1. 1. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
    2. 2. 娘を殺害か 女が綴っていた苦悩
    3. 3. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
    4. 4. 佳子さまの服装 今回も称賛の声
    5. 5. クマに襲われる女性…犬が救う
    6. 6. 高市首相「今週末は宿舎出ない」
    7. 7. 政府、経済対策に「おこめ券」
    8. 8. 教員盗撮事件 メンバー全員逮捕
    9. 9. 小川晶市長 Xでクマ対策を発表
    10. 10. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
    1. 11. 母逮捕 2歳娘を窒息死させた疑い
    2. 12. 息子運転の車が父親ひく 死亡
    3. 13. 助け思い浮かばず 102歳母殺害か
    4. 14. 不明小6発見 警察犬15度目の表彰
    5. 15. 小学6年生と性行為か 男を逮捕
    6. 16. 路上で男性死亡 近くに「凶器」
    7. 17. 自殺した4人の遺族がチャットGPT開発元のオープンAIを提訴　「安全性テストの期間を意図的に短縮した」と主張
    8. 18. 防犯カメラ 過去に2つの映像流出
    9. 19. 皇族だけど「ロゴ着用」効果絶大
    10. 20. 路上で男性死亡 殺人事件と断定
    1. 1. キリンビールが松重豊に“おわび”！？ 下戸役を演じ続けて13年の俳優へ「お手紙動画」を贈った意外すぎるワケ＜PR＞
    2. 2. 食い尽くし夫 妻が残した手紙
    3. 3. 維新藤田氏「本当にすみません」
    4. 4. 「クマ被害者は顔半分ない」告白
    5. 5. タイ国籍少女の母親、台湾で拘束
    6. 6. 役所で説教 70代男性が「敗北」
    7. 7. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
    8. 8. 路上で倒れる男性死亡 刺し傷も
    9. 9. 5年後、クマの生息数が8万頭に?
    10. 10. 高市首相「美容院に行けない」
    1. 11. なぜ 道路脇に液体入りボトルが
    2. 12. 甘えが強い人 消耗しない対応は
    3. 13. 京王・井の頭公園駅付近で火事
    4. 14. 流行語大賞に「隠れ野球用語」?
    5. 15. わんこ6頭を指揮する娘に反響
    6. 16. 処遇改善 自衛官の給与アップへ
    7. 17. 【独自】部活動、財源確保へ法整備　地域展開で超党派議連設立
    8. 18. AIの影響は? 都が無料講座を開催
    9. 19. 聖地で スポーツカー検挙を実施
    10. 20. 選挙ポスターに「男性器」 苦情
    1. 1. 二重らせん構造発見 博士が死去
    2. 2. ホテルのボディーソープに注意
    3. 3. 12歳タイ少女の母が 売春関与か
    4. 4. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
    5. 5. NY新市長が米の政治・金融に波紋
    6. 6. 時刻以外の理由でも...高級時計
    7. 7. 泥酔状態で車運転 気づいたら川
    8. 8. 米のファストフード店 閉鎖へ
    9. 9. 中国「カーボンピークアウト」へ
    10. 10. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    1. 11. 「寵物」の中国列車 一部に表示
    2. 12. 偽物ラブブから発がん性物質 韓
    3. 13. 米人気女優の「丸出し」姿に賛否
    4. 14. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    5. 15. 「福建」公式的に就役した理由
    6. 16. イスラエル首相ら逮捕状 トルコ
    7. 17. 台湾の重要性訴え 副総統が訴え
    8. 18. トランプ氏希望? 新スタジアム
    9. 19. GTA6発売 2026年11月19日に延期
    10. 20. イスラエル交響楽団の公演が中断
    1. 1. 年末調整 今までと同じ申告は損
    2. 2. LINE送信取消 通知ナシで可能に
    3. 3. 中国のパスポート徹底管理に警鐘
    4. 4. 「改悪」と話題 YouTuberが解説
    5. 5. 米で「天才法」が成立 日本も
    6. 6. TVから消えた「時代劇」の現実
    7. 7. 中国 希土類一部を1年間停止へ
    8. 8. 食費3万円生活 節約している人
    9. 9. 家族4人が格安SIM 10万円超の差
    10. 10. 2025年11月 注目のポイント還元
    1. 11. 米の「金急騰」に変わる可能性
    2. 12. 東京「H2プロジェクト」第2弾
    3. 13. 長崎で「ポケモンＧＯ」大規模イベント、国内外から「ゲット」に集結…カナダの夫婦「このために長崎へ」
    4. 14. 子の「無断課金」取消できるか
    5. 15. インバウンドにラーメンブームが
    6. 16. 感じのいい人のプレゼン準備テク
    7. 17. 副業させて 4回申請も全部不許可
    8. 18. 重工3社 最高益の裏側にリスクも
    9. 19. 政府、経済対策に「おこめ券」活用へ
    10. 20. NHKだけ受信料が発生 理由は?
    1. 1. 便利な「iOS 26.1」追加の新機能
    2. 2. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
    3. 3. エディオン お手軽電子レンジ器
    4. 4. お風呂場が最高 防水スピーカー
    5. 5. 今週の秋葉原情報 - EK+IN WINの限定水冷ケースが予約開始、72キー搭載の巨大なテスターも
    6. 6. コーヒーの温かさ、ちゃんと続く。マーナのカラフェ、レンジも食洗機もOK
    7. 7. 【Numbers to know】Glossy編（11/1〜11/7）： フリーピープル のアクティブウェア 、既存店売上200％増　ほか
    8. 8. 本質を追求する人のための腕時計。日本製自動巻きダイバーズウォッチを3万円台で
    9. 9. 新作映画『 ウィキッド 』に異例の300ブランドがコラボ　売上よりカルチャーを生むユニバーサルの仕掛け
    10. 10. 老眼でも大丈夫！？難しい漢字を拡大できる「文字拡大鏡ツール」【Androidアプリ】
    1. 11. SBは「評価基準がおかしい」
    2. 12. 手洗いの悩み解消 LEDライト
    3. 13. インターネットアーカイブの創設者が「我々は生き残ったが、ライブラリは壊滅した」と語る
    4. 14. 無印良品で"まいんちゃん"と誤爆
    5. 15. 寝ながら使っても耳への圧迫感が少ない、約3,000円の完全ワイヤレス
    6. 16. 手軽に業務フロー図を作成できるオープンソースのExcelアドイン「ADDT」Ver 6.1 - オージス総研
    7. 17. Xiaomi電動シェーバーが安すぎる
    8. 18. 巨大室内遊園地や大谷選手の記念グッズ展示店、「即カゴ行き」アイテムに注目【今週のニュースまとめ】
    9. 19. ドコモは一体どうしたのか　「一人負け」でシェア50%割れ
    10. 20. 契約切れスマホ 再利用の危険
    1. 1. ド軍投手ベシア、娘の死去を報告
    2. 2. SB中村晃 息子の難病闘病を告白
    3. 3. ミランとインテル 348億円で買収
    4. 4. 大谷を馬鹿にした大物に非難轟々
    5. 5. 坂本花織、NHK杯で4度目の優勝
    6. 6. 桑田氏退団 OB「阿部監督悪い」
    7. 7. 侍J強化合宿 試用した選手ら困惑
    8. 8. 大谷へ「ディスり」に同僚も怒り
    9. 9. 大谷を嘲笑の投稿「裏目に出た」
    10. 10. TOTO スタート時間間違え珍事
    1. 11. 【オートレース】伊藤正司さんが死去　59歳　98年全日本選抜でSG初決勝初V
    2. 12. パレス鎌田 人生変えた大逆転
    3. 13. ドイツ代表 新ユニがSNSで話題
    4. 14. 村上宗隆ら 米スカウトの評価は
    5. 15. J1徳島・黒部氏 エリアスに感嘆
    6. 16. TOTO 生涯獲得賞金4億円超えへ
    7. 17. ラグビー 日本は世界13位に完敗
    8. 18. ボートレース宮島 ベスト18決定
    9. 19. 棚橋弘至 オカダカズチカと再会
    10. 20. 稲村愛輝がKENTAに勝利 新王者に
    1. 1. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
    2. 2. 趣里の夫・RYOKIがBE:FIRST脱退
    3. 3. ラッパーの晋平太さん死去 42歳
    4. 4. 「強制性交」も…復帰に拒否感
    5. 5. 粗品から批判「偉そう」アナ釈明
    6. 6. 今森茉耶　未成年飲酒が発覚し謝罪「自分の行動の重大さを痛感」ゴジュウジャー降板＆事務所と契約解除
    7. 7. 13歳で妊娠 両親は頭が真っ白に
    8. 8. 安藤なつ、相方・カズレーザーの入籍に立ち合っていた　二階堂ふみから「一緒に入籍の場所に行きませんか？」
    9. 9. やくみつる氏「長袖をください」
    10. 10. 大食い芸能人の食べ方に指摘の声
    1. 11. 鈴木おさむ氏「マンション転売」
    2. 12. 竹山 国旗発言ラジオで真意説明
    3. 13. なにわ男子の「価値下がる」悲鳴
    4. 14. 20年に実刑判決 新井浩文が復帰
    5. 15. Number_iの新曲「差別表現」物議
    6. 16. 東野の発言に霜降りせいやが苦言
    7. 17. 若井をなぜスルー 内情明かす
    8. 18. 連れ子を風呂誘う 児相が注意も
    9. 19. 竹山の国旗巡る発言 再び炎上
    10. 20. 志らくが「申し訳ございません」
    1. 1. 3COINSの「宅トレグッズ」が優秀
    2. 2. 産まなきゃよかった 子の罪悪感
    3. 3. 売切必至 ユニクロのアウター
    4. 4. 名古屋に初出店 注目ラーメン店
    5. 5. 真似して「褒められママコーデ」
    6. 6. 133cmの景色に共感の声多数
    7. 7. 40代以降のストレス解消7原則
    8. 8. さつまいもとれんこんの甘辛炒め
    9. 9. 職場の人間関係 心病まないコツ
    10. 10. 家事しない夫 夜ごはんを作る訳
    1. 11. 値段合ってる? GU高見えバッグ
    2. 12. 再婚系YouTuberの謝罪を批判
    3. 13. BOTANIST&YOLU 大人気の福袋登場
    4. 14. ZARAの大人世代の着映えアウター
    5. 15. 双子モデルに学ぶ理想のシンプル
    6. 16. 92歳の祖母が語る「幸せの定義」
    7. 17. 40・50代に似合う上品見えヘア
    8. 18. 通勤にも 万能ROPÉ PICNICバッグ
    9. 19. 不二家 夢のブランド横断コラボ
    10. 20. 不動産投資は「信用力」が命