ヤンキース傘下3Aで今季を終え、来季は日本のプロ野球でプレーすることを表明した前田健太投手（37）が8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「日本に戻った時の楽しみ」を明かした。現在、NPBで97勝、MLBで68勝を挙げ、日米通算200勝まであと35勝としている前田は6日、自身のインスタグラムで「来シーズンから日本でのキャリアを続けることにしました」と10年間のメジャー生活を終え日本球界に復帰することを改め