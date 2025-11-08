フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）アイスダンスフリーダンス（ＦＤ）が行われ、リズムダンス６位で日系人兄妹のマイア・シブタニ、アレックス・シブタニ組（米国）は１０８・７６点、合計１８０・５０点で６位となった。８季ぶりに競技復帰。満足のいく点数ではなかったが、抱き合いながら演技を終え、マイアはリンクで涙を流した。観客からは大歓声が送