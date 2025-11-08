お互いに気持ちが盛り上がって「付き合っちゃおうか！」と決めた瞬間は、先のことなど深く考えないもの。いざ交際を開始してみて、「こんなはずじゃなかった！」と頭を抱えたことのある女性は、意外と多いようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「今さら困る！交際直後に知らされた『彼氏の将来設計』」をご紹介します。【１】「秋には留学する予定」と遠距離恋愛になることが判明した「付き合