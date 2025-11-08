ビックカメラグループは11月8日から順次、「日本地図カレンダー」2026年版の配布を、「ビックカメラ」全店、「コジマ」全店、「ソフマップ」9店舗（AKIBA駅前館、池袋店、大宮店、川越店、仙台駅前店、なんば店、神戸ハーバーランド店、ビックカメラアウトレット×ソフマップ 横浜ビブレ店、ビックカメラアウトレット×ソフマップ 町田店）にて開始する。●子どもの学習や知育ポスターとしても利用できる「日本地図カレンダー