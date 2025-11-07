ドイツのフォルクスワーゲン（VW）の電気自動車（EV）「ID.Buzz」に試乗した。長年「ワーゲンバス」の愛称で人気のあった「タイプ2」のモチーフを継承したミニバンになる。家族連れに人気のミニバンだが、現在販売中のクルマでは、国内唯一のEVミニバンとなる（日産自動車「e-NV200」は国内販売を終了）。試乗では、特徴的な外観デザイン、広い室内空間、大きい車体なのに運転がしやすい点などを実感した。かつて人気の「タイプ2