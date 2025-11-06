【小林至教授のマネーボールQ&A】#12【マネーボールQ＆A】危うい均衡で成り立っているドラフト制度の実情...今後は制度設計の見直しを迫られる局面へ【Q】一つの終わりは一つの始まりだ。日本シリーズ終了翌日の10月31日、FA権の有資格者による権利行使申請が解禁となった。ストーブリーグの華ともいえるFA宣言では、果たしてどんな交渉が行われるのか。【A】FA交渉で最も重視されるのは、なんといっても契約年数と金額です。