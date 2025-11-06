吉野家から、広島発のラーメンブランド「ばり嗎」とのコラボ商品「ばり嗎監修とんこつ醤油牛鍋膳」が10月17日（金）に発売されました。とんこつラーメンと牛鍋という、ちょっと意外な組み合わせを味わってきました。鍋は木製の台座に乗せられ、下から火で温められてぐつぐつと煮立っています。鍋の中には、白菜、ねぎ、豆苗、人参、絹豆腐、そして牛肉ときしめんがぎっしり。見た目からして、ボリューム満点です。