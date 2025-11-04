誰かと自分を比べて落ち込んでしまう...そんな経験は、多くの人が持っているのではないでしょうか。つい「自分は何をしているんだろう」と心がざわついてしまうものです。そんな気持ちが、コーチングを通して前向きに変わっていく過程を描いた漫画『他人と比較するのやめたい』（作・吉本ユータヌキさん）が、SNSで話題を呼んでいます。【漫画】『他人と比較するのやめたい』（全編を読む）物語は、吉本さんが不安げにSNSを見つめ