小野田紀美・経済安全保障担当大臣が4日の閣議後会見で記者から「外国人政策」について質問された。【映像】小野田大臣「私も外国のルーツが…」と発言した瞬間（実際の様子）外国人との秩序ある共生社会推進担当の大臣も務める小野田大臣に、記者が高市早苗総理大臣の「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況も生じていることも事実」という発言における「一部の外国人