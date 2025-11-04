ディズニーの公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」は4日、韓国の大手エンターテインメント企業CJ ENM傘下の配信プラットフォーム「TVING（ティービング）」と、コンテンツパートナーシップを締結したことを発表。これにより、TVINGオリジナルの新作韓国ドラマシリーズは今後、日本国内ではディズニープラスで独占見放題配信、CJ ENMが手がける人気ドラマの数々も順次配信開始となる。料金プランはこれまでと変