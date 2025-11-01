米メディア「スポーティング・トリビューン」は３１日（日本時間１日）、ドジャースの大谷翔平投手（３１）がブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第４戦で４回に放った右翼場外弾のホームランボールがオークションに出品されると報じた。「ＮＬＣＳ第４戦で大谷翔平選手が４回に放ったムーンショット（３本中２本目の本塁打）のボールが１１月５日（同６日）から始まるＳＣＰオークションの秋のプレミアで出品