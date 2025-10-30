記者会見したBリーグの島田慎二チェアマン＝東京都文京区バスケットボールのBリーグは30日、新1部「Bリーグ・プレミア」の2027〜28年シーズンの資格審査を行い、アリーナ建設が遅れている現1部（B1）三遠について、罰金3千万円の制裁を科した上で、初年度の26〜27年に続いてプレミアのライセンス保有を認めると発表した。同日の理事会で決定した。三遠は当初、愛知県豊橋市の新アリーナの27年秋完成を前提に、プレミア参入が認