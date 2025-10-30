韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は30日、「習近平中国国家主席と共に韓中間の相互協力を推進し、両国国民が実感できる成果を生み出していく」と述べた。11月1日に予定されている韓中首脳会談を前に、中国の新華通信が30日に公開した書面インタビューで、李大統領は韓中戦略的協力パートナー関係の発展に言及し、こう述べた。李大統領は、北朝鮮の核問題解決に向けた中国の役割を強調した。「韓半島（朝鮮半島）の平和と安定