ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 自維連立に衝撃 日本維新の会・藤田文武氏に「重大疑惑」浮上か 日本維新の会 ゴシップ 時事ニュース デイリースポーツ 自維連立に衝撃 日本維新の会・藤田文武氏に「重大疑惑」浮上か 2025年10月29日 22時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 日本共産党の公式Xが29日、赤旗日曜版のスクープについて伝えた 日本維新・藤田文武共同代表に「重大疑惑」が浮上したという 「身内に税金還流？だから、裏金自民党とも組めるのか」などと記した ◆藤田文武氏に「重大疑惑」が浮上赤旗日曜版がまたまたスクープ！維新の藤田共同代表に重大疑惑！「身を切る」どころか身内に税金還流？だから、裏金自民党とも組めるのか詳しくは電子版でhttps://t.co/fVNiEsMfuW良かったらぜひ購読と拡散を！#しんぶん赤旗 #裏金議員 #スクープ pic.twitter.com/Roo583Svsv— 日本共産党（公式）🌾⚙ (@jcp_cc) October 29, 2025 記事を読む おすすめ記事 フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ 大悟“怒り”の降板 松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「誰にモノ言ってる」積丹町町議がクマ猟友会にパワハラ発言か、“出動拒否”で町民を危険に晒した責任 2025年10月29日 16時0分 「こうやって男に散々媚びてきたんだろうな」柴田淳 トランプ大統領をノーベル平和賞に推薦した高市首相を揶揄した投稿が物議 2025年10月29日 19時50分 解体現場から乳児遺体、渋谷 ホルマリン漬けか、病院跡の情報 2025年10月29日 21時16分