10月29日は「世界脳卒中デー」です。2006年10月、南アフリカ共和国ケープタウンで開催された脳卒中国際会議で、国際脳卒中学会と世界脳卒中連盟が統合。世界唯一の組織、世界脳卒中機構（World Stroke Organization, WSO）が結成されたことを記念し、毎年10月29日が「世界脳卒中デー（World Stroke Day）」に定められました。そこで、お茶の水健康長寿クリニック院長の白澤卓二先生の著書『図解50歳からの長生き栄養術』から、脳卒