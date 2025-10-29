見られるのは一生に一度といわれるレモン彗星が見頃を迎えています。今日29日(水)は全国的に晴れて、彗星を観察するチャンスです。見える時間や方角をまとめました。レモン彗星まだまだ観察のチャンスありレモン彗星は、2025年1月にアメリカのアリゾナ州にあるレモン山天文台で発見された彗星です。公転周期が1000年以上あるため、一生に一度しか見られないと言われる、とても稀な彗星です。レモン彗星は観察する日により位置が