学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「たこパ」はなんの略語？「たこパ」はなんの略か知っていますか？あるものを作って食べる催しのこと！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「たこ焼きパーティ」を略した言葉でした！たこパは、たこ焼きをみんなで作って