アメリカのトランプ大統領が27日午後、日本に到着しました。トランプ大統領を乗せた大統領専用機・エアフォースワンは、訪問先のマレーシアを27日午前に出発し、午後５時頃、羽田空港に着陸しました。トランプ大統領の来日は6年ぶりです。大統領はこの後、天皇陛下との面会に臨み、28日は高市首相との首脳会談のほか、神奈川県にあるアメリカ軍横須賀基地で演説を行う予定です。注目の首脳会談ですが、トランプ大統領が高市首相に