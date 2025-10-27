【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）【映像】長谷川唯が「イニエスタ風」の絶品ターンなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）で主将を務めるMF長谷川唯が、余裕さえ感じさせる圧巻のテクニックを披露。元スペイン代表MFのアンドレス・イニエスタを彷彿とさせる絶品ターンにファンからは称賛の声が相次いだ。なでしこジャパンは日本時間10月25日