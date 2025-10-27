26日、高市早苗首相がマレーシアで開かれているASEANの首脳会議に初めて出席しました。首相となってわずか4日で外国訪問。さらに、28日には山場のアメリカ・トランプ大統領と首脳会談に臨む予定で、一連の“高市外交”がスタートしました。【真相報道バンキシャ！】初のASEAN首脳会議へアンワル首相から祝福日本時間26日午後5時すぎ、ASEAN（東南アジア諸国連合）との首脳会議のため、会場に入った高市首相。マレーシアのアンワ