京都１１Ｒ・菊花賞・Ｇ１・馬トク激走馬＝ショウヘイ春の京都新聞杯で重賞を勝ち、日本ダービーでも３着と健闘したサートゥルナーリア産駒。秋始動戦の神戸新聞杯ではいったん完全に抜け出しての２着と、世代上位の能力を示してきた。レースで力みやすいタイプだが、前走で手綱を執った坂井瑠星騎手「落ち着いて道中は我慢が利いていました」と証言。カギとなる３０００メートルへの対応に関して、２週前、１週前の追い切りで