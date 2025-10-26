山本由伸がWS第2戦で完投勝利【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板し、9回1失点で完投勝利をマークした。前回登板した14日（同15日）のリーグ優勝決定シリーズ、ブルワーズ戦に続いて2試合連続での完投勝利。渡米後初の2試合連続完投勝利で、シリーズの成績を1勝1敗のタイに戻した。