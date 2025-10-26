ワールドシリーズ第2戦【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間26日・トロント）ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に臨んだ。同点の7回にはスミスが勝ち越しソロ、さらにマンシーにもソロが飛び出し、粘りの投球を見せる山本を援護した。先発した山本は初回に無死一、三塁のピンチを背負うも2三振を奪うなど無失点。3回には犠牲フライで同点に追いつかれたが、以降