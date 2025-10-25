休日になると、600年以上の歴史を持つ中国北京市の故宮（紫禁城）には、たくさんの子どもたちが訪れ、人気の学習スポットとなっている、と中国メディアが伝えた。近年、中国では体験学習が盛んになり、故宮は「神獣ハンター」などの新しいプログラムを提供している。中国通信社（CNS）によると、体験学習は実際に現地を訪れたり調査したりしながら、教科書の知識を現実と結びつけて学ぶ方法を指す。北京市でこうした活動を企画して