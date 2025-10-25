第3打席は左腕フルハーティの低めのスイーパーを見逃しも三振となった【MLB】Bジェイズ 11ー4 ドジャース（日本時間25日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。第3打席は左腕フルハーティと対するも見逃すも三振となり、天を仰いだ。際どい球に、ファンも「今のは、ボールでしょ？」「ストライクゾーン厳しく