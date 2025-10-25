髪の毛の色を変えてイメージチェンジを図るため、髪のカラーリングに取り組む人は多いとは思いますが、中にはすぐに色落ちしてしまう人もいるようです。髪のカラーを持たせるにはどうしたらよいのでしょうか。カラーを長持ちさせるための髪のケア方法や、カラーが取れてしまう原因となるNG行為などについて、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。【豆知識】「えっ…！？」