佐々木朗希がワールドシリーズ開幕前日の記者会見に応じたドジャースの佐々木朗希投手が23日（日本時間24日）、ワールドシリーズの前日会見に臨んだ。自身初の頂上決戦。「本当にシーズン中は力になれなかったので、チームの力でここまできているので復帰できてこの場所に立てることにまず感謝しています」と語った。佐々木はポストシーズンに救援で起用されており、ここまで7試合に登板。3セーブをマークするなど、1失点の好