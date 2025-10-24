アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領と中国の習近平国家主席による首脳会談を30日に韓国で行うと正式に発表しました。ホワイトハウスレビット報道官「韓国の現地時間の木曜日の午前中（30日）、トランプ大統領は中国の習近平国家主席との首脳会談を行います」ホワイトハウスのレビット報道官は23日、トランプ大統領と中国の習近平国家主席による首脳会談を韓国で、現地時間の30日午前中に行うと、正式に発表しました。ト