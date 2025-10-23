六大学リーグ通算27試合に登板して防御率5.01のアンダースロー「2025 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が23日に開催され、元ロッテの渡辺俊介氏を父に持つ東大・渡辺向輝（こうき）投手は指名されなかった。全ての指名を終え、大久保裕監督が取材に応じた。渡辺は通算87勝を挙げ、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にも2度出場した俊介氏と同様、アンダースローが持ち味。東京六大学リーグでは通算27試