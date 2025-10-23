悪臭を放つのが特徴であるカメムシは、越冬場所を探すために、秋に大量に飛来するといわれています。ベランダにいて困ったことはありませんか。カメムシの上手な駆除方法について、エアコンクリーニングやハウスクリーニングなどの生活関連サービスに特化したインターネット商店街である「くらしのマーケット」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】もう失敗しない！これが「カメムシ」の上手な駆除方法