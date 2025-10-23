メッツの“元ドラ1”、メジャーで結果残せず2024年から日本挑戦DeNAのアンソニー・ケイ投手が来季メジャー復帰する見込みとニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が伝えた。30歳のケイは2016年ドラフト1巡目追補（全体31位）でメッツ入り。2019年にブルージェイズでメジャーデビューした。カブス、メッツと渡り歩いたが、2023年まで活躍はできず。2024年1月にDeNA入りした。今季は24試合登板で9勝6敗、防御率1.74と