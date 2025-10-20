アイドルグループ・モーニング娘。’25で、活動休止中の北川莉央（21）が年内をもってグループおよびハロー！プロジェクトからの卒業すると発表された。20日、所属するアップフロントプロモーションが公式サイトで伝えた。【写真】“SNS投稿”を謝罪した北川莉央「全て私が書いたもの…」公式サイトでは「卒業に関するお知らせ」との文書が掲載され、「現在活動を休止しているメンバーの北川莉央は、年内をもって、モーニング