聖徳太子の1万円札や記念硬貨 交換か買い取りかで価値が大きく変わるファイナンシャルフィールド

聖徳太子の1万円札や記念硬貨 交換か買い取りかで価値が大きく変わる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 聖徳太子の1万円札や1970年の大阪万博記念硬貨の価値を紹介している
  • 日本銀行で交換する際の額は額面金額であり、プレミア価格が加味されない
  • 一方で、保存状態や番号、希少性によって額面以上の価格が付くケースも
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 多発中のカゴ抜け その手口とは
  3. 3. ねっとり…店で女性客から性被害
  4. 4. 益若つばさの変貌 ネットは騒然
  5. 5. BTSリーダーの愛読書 著者が死去
  6. 6. 大谷 痛々しい一枚にファン爆笑
  7. 7. 米倉CM出演会社が「意味深コメ」
  8. 8. 中学生に性暴行か「望むままに」
  9. 9. TWICE 下着丸出しSEXY衣装に賛否
  10. 10. 大谷の取材で「NGワード」連発
  1. 11. 岡村隆史 駅職員の対応に憤り
  2. 12. 外国人が被災民家で配信 炎上
  3. 13. NBAブルズ 河村勇輝を契約解除に
  4. 14. 声優業界で初の「文化功労者」
  5. 15. クマ被害? こんな最期ありえない
  6. 16. 死刑囚の死 遺族の生々しい本音
  7. 17. 大谷による「異次元現象」へ困惑
  8. 18. 千葉で12歳死亡 父が無理心中か
  9. 19. 「吉野家コピペ」反響に世代で差
  10. 20. ミセス重大発表「肩透かし」怒り
  1. 1. ねっとり…店で女性客から性被害
  2. 2. 外国人が被災民家で配信 炎上
  3. 3. クマ被害? こんな最期ありえない
  4. 4. 声優業界で初の「文化功労者」
  5. 5. 「吉野家コピペ」反響に世代で差
  6. 6. 死刑囚の死 遺族の生々しい本音
  7. 7. 千葉で12歳死亡 父が無理心中か
  8. 8. 男性遺体 熊が食べるため襲った?
  9. 9. 「クマ送る」秋田前知事語る真意
  10. 10. 卵が詰まり小1死亡 市は争う姿勢
  1. 11. 日テレで 出演者から告発相次ぐ
  2. 12. 議員定数を削減へ? 自民議員驚き
  3. 13. 「高市ぎらい」世論とのズレ浮上
  4. 14. 熊襲撃? 死亡男性は元レフェリー
  5. 15. 鳥羽水族館 飼育係にモザイクへ
  6. 16. キックボードの女児はねられ重体
  7. 17. スガキヤ 一部で「警告」貼り紙
  8. 18. 名古屋の3人死傷「夜通し運転」
  9. 19. 不倫報道の元グラドル 再始動か
  10. 20. 年金だけじゃ…ATMで見た現実
  1. 1. 中学生に性暴行か「望むままに」
  2. 2. 消費税率0%「かなり厳しい」
  3. 3. 40代以降 いらない付き合い解説
  4. 4. 超高齢出産の母、歳を偽っていた
  5. 5. NHK受信料の削減 自民に協議要請
  6. 6. 夫をイクメン化した 妻に悲劇
  7. 7. 小ワイプに玉木代表 屈辱の2分間
  8. 8. やばいね 都が前代未聞の不祥事
  9. 9. 前橋市長が続投表明 SNS怒りの声
  10. 10. 78歳女性 不動産収入が月3桁万円
  1. 11. 女JPドラゴン 拘束後の映像入手
  2. 12. トランプ氏と昭恵さん 面会へ
  3. 13. 自転車に青切符導入「厳しすぎ」
  4. 14. 玉木代表 覚悟にある変化が発生
  5. 15. 自民、議員削減の受け入れ調整
  6. 16. 高市総裁 多数派工作にリスクか
  7. 17. 「女性の園」で体液 恐怖訴える
  8. 18. 何様? 立憲幹事長の態度に呆れ声
  9. 19. 「高市首相」誕生に現実味　強気の維新、譲らぬ“絶対条件”「議員定数削減」…自民、大筋受け入れへ
  10. 20. ボーガンで4人殺傷 身勝手な供述
  1. 1. BTSリーダーの愛読書 著者が死去
  2. 2. 固体電池の「難題解決」に成功
  3. 3. 美人配信者が死去 拷問受けたか
  4. 4. 中国専門家「台湾回収できぬ」
  5. 5. ウルトラマン版権問題 再び波紋
  6. 6. 日本で感じた中国との違い12点
  7. 7. 中国軍の幹部に異例の大量処分
  8. 8. 「陰毛付きTバック」が発表 物議
  9. 9. 性暴行の加害者情報公開 韓実刑
  10. 10. 米大統領 ウに「米国も必要」
  1. 11. 独で慰安婦像撤去 業者が指示
  2. 12. 李在明大統領の支持率が最低値に
  3. 13. Kビザ導入→中国人留学生増加も
  4. 14. 独で平和の少女像が強制撤去
  5. 15. 中国製造業 15年連続世界首位
  6. 16. 米予算局 1兆7千億円超を即停止
  7. 17. 高市氏 靖国参拝見送りに注文
  8. 18. 中国が輸出規制に「重大な警鐘」
  9. 19. 最強パスポート 米国がTOP10外
  10. 20. 中国空港で2人の外国人が寝転ぶ
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 駐車料金値上げに「ふざけるな」
  3. 3. 米メディア「高市リスク」を指摘
  4. 4. 火葬料金高騰 中国資本が牛耳る?
  5. 5. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
  6. 6. 「シニアの働き方」の実態
  7. 7. 世代交代のアメ横「中国化」の波
  8. 8. 非正規だけ外食禁止 衝撃的理由
  9. 9. 主要商品で唯一「生き残った」銀
  10. 10. 温泉に行くと余計に疲れる理由
  1. 11. 佐々木希さん、GMOクリック証券新CMが「キュートだぜぇ〜」　株式、投資信託の取引手数料“完全無料”を実現
  2. 12. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
  3. 13. モバブ 安全に使うための注意点
  4. 14. 1年で約500万円を喪失 原因は
  5. 15. 髪を乾かす「ヘアドライヤー」
  6. 16. 3メガバンク ステーブルコイン
  7. 17. 急すぎて怖い 金価格上昇の背景
  8. 18. 福岡の癒し系賃貸 穴場を発見
  9. 19. 「円安」は景気に効かない?
  10. 20. 50代で独立 夢は「無謀な賭け」
  1. 1. カシオ腕時計 話題の「新製品」
  2. 2. ヨドバシ 公式ストアを開設へ
  3. 3. 万博周辺エリア 価格が上昇
  4. 4. 楽天と東京科学大学が5Gを実証
  5. 5. マック店員とUber配達員に亀裂?
  6. 6. お得なゲーミングチェアが登場
  7. 7. 北欧発 空気清浄機に注目
  8. 8. 車のUSB-Cケーブル 解決策は
  9. 9. ChatGPT アプリの成長が鈍化か
  10. 10. 「au PAY」でお得に決済する方法
  1. 11. 理想を叶える防水スピーカー
  2. 12. 一瞬でテンションが上がった技術
  3. 13. 再び高性能タブレット市場に
  4. 14. 蒸気船ウィリーの映画 11月公開
  5. 15. Google AIで画像編集機能追加
  6. 16. サーモスの新水筒 注目の洗い方
  7. 17. 人気のカドカワ漫画が最大50%OFF
  8. 18. 「Pixel 10」他社スマホとの差
  9. 19. 「睡眠改善」に特化したデバイス
  10. 20. もはやうさぎ 手触りも「毛布」
  1. 1. 大谷の取材で「NGワード」連発
  2. 2. NBAブルズ 河村勇輝を契約解除に
  3. 3. 大谷による「異次元現象」へ困惑
  4. 4. 大谷 本塁打3発目で「嘘でしょ」
  5. 5. 大谷 ド軍を2年連続優勝に導く
  6. 6. 巨人 来季ダメなら幹部の首飛ぶ?
  7. 7. 箱根予選会 わずか17秒差で涙
  8. 8. DeNA藤浪 MLB再挑戦の可能性が
  9. 9. 朝に衝撃 河村勇輝が契約解除へ
  10. 10. 大谷に1014億円 無駄じゃない
  1. 11. 村上宗隆に300億円超契約浮上か
  2. 12. 「打てる訳ない」と朗希に衝撃
  3. 13. 最新のFIFAランク 日本は19位
  4. 14. 大谷の「いきなり弾」に驚きの声
  5. 15. ブラジルに勝利より恐ろしいこと
  6. 16. 河村契約解除で「なんで」と非難
  7. 17. 大谷 目が覚める先頭打者アーチ
  8. 18. 躍動する大谷「ルースも苦笑い」
  9. 19. 今季で退任のDeNA三浦監督　3連敗終戦後に阪神・球児監督から花束、甲子園ビジョンにも「ありがとう」
  10. 20. 大谷翔平らに新たな「異名」誕生
  1. 1. 益若つばさの変貌 ネットは騒然
  2. 2. 大谷 痛々しい一枚にファン爆笑
  3. 3. 米倉CM出演会社が「意味深コメ」
  4. 4. 岡村隆史 駅職員の対応に憤り
  5. 5. TWICE 下着丸出しSEXY衣装に賛否
  6. 6. ミセス重大発表「肩透かし」怒り
  7. 7. 女優・高橋智子さん 事故で急逝
  8. 8. 東大出身タレ 年金は払ってない
  9. 9. 木村拓哉の新CM「食べ方」が話題
  10. 10. 菊地亜美 転職した父の職業告白
  1. 11. 日テレ森圭介アナ「ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．」欠席　理由説明なしもＸに意味深投稿　前日に大人気ゲームが発売
  2. 12. 中村獅童の家族企画連発か 不満
  3. 13. 客を入れてから中止発表 賛否
  4. 14. 女子生徒へ異常な執着があらわに
  5. 15. 芸人・永野 同性女優にクレーム?
  6. 16. 有吉 妻にあげたくないもの語る
  7. 17. 「大事なところでミスる」玉木氏
  8. 18. 「30歳差の新婚さん」出演夫婦
  9. 19. 大平祥生の二股疑惑「横尾現象」
  10. 20. 仏YouTuberの動画 コメ欄は怒り
  1. 1. 大化け後に悲惨な末路をた企業
  2. 2. 勧められて購入→まさかの事態に
  3. 3. 定時退社も K田の職場の体質
  4. 4. 満員電車で遭遇した恐怖の恐怖
  5. 5. 「蕪里」はなんて読む？「蕪」が読めたらすごい！
  6. 6. 使いはじめて肌が変わったコスメ
  7. 7. グウィネスのキスシーンに興奮
  8. 8. 40代のちょうどいいメイク紹介
  9. 9. アイリスオーヤマドラム式洗濯機
  10. 10. 12星座占い 今日の運勢は?
  1. 11. 「小学生並み」男と別れるべきか
  2. 12. 3COINSの「新作収納」が便利
  3. 13. 悪びれない彼の発言に 不満爆発
  4. 14. ボスママに徹底復讐 姉の本音
  5. 15. 「わがまちうどん47」全国で販売
  6. 16. ハーゲンダッツ 新作ミニカップ
  7. 17. 秋にぴったりの名品 フェア開催
  8. 18. 性行為しなくても性病はうつる
  9. 19. RMKの限定コレクションが登場
  10. 20. 空腹抱え順番待ち ヒーロー登場