Image: Blueair スウェーデン発のエアウェルネスブランド・Blueair（ブルーエア）の空気清浄機、Blue Signature™ SP4iが日本に上陸しました。北欧的な高いデザイン性と高次元の清浄性能を併せ持った最新モデルの特徴をひとつずつ見ていきましょう。圧倒的な脱臭性能 Image: Blueair Blue Signature͐