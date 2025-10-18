自民党が日本維新の会に連立入りを打診し、政策協議が進んでいる。１７日、自民の高市早苗総裁と会談した維新の藤田文武共同代表は「大きく理解が前進した」と話し、首相指名選挙で高市氏が選出される見通しが高まった。条件次第で維新は閣内協力か閣外協力のどちらかとなるが、閣内となった場合は誰が入閣するかが焦点となる。首相指名選挙は２１日の臨時国会召集日に行われることで与野党が合意した。高市氏は維新にフルスペ