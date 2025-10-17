JR北海道によりますと、北海道新幹線 湯の里知内信号場ー木古内間でJR貨物の貨物列車より「シカが侵入している」と指令センターに連絡があったということです。貨物列車はシカと衝突はしていませんが、線路内の安全確認を行っている影響で始発より新青森―新函館北斗間で運転を見合わせていて始発から6本が運休か部分運休しています。【運転見合わせ】北海道新幹線 新青森ー新函館北斗間上下線【運休】６時