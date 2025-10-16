8回1死一、二塁のチャンスで柳田が値千金の先制3ラン■ソフトバンク 3ー0 日本ハム（16日・PayPayドーム）ソフトバンクが日本シリーズ進出に王手をかけた。16日に本拠地みずほPayPayドームで行われた日本ハムとのクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第2戦に3-0で勝利。アドバンテージを含めて3勝0敗とし、CS突破へあと1勝とした。試合は前日の第1戦と同様にロースコアの接戦となった。ソフトバンクは有原航平投手、日