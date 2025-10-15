スイッチ入っちゃった？ YouTubeチャンネル「meow meow」では、ねずみのおもちゃを追って狂ったようにジャンプを繰り返す猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「何かに取りつかれてるみたい」「うちの猫も遊んでいるときはこんな感じ」の声が続出しました。三毛猫「よくやるねぇ…」注目を集めたのは「狂ったようにジャンプする猫達 【超可愛い】」という動画。登場するのは黒猫と三毛猫の2匹です。2匹の前には、ねずみの