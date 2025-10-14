キリンチャレンジカップ2025】日本代表 vs ブラジル代表（10月15日／東京スタジアム）【映像】上田綺世、超絶ヘッドで逆転ゴール！サッカー日本代表は10月14日、国際親善試合でブラジル代表と対戦。19時30分のキックオフに先立ってスターティングメンバーが発表された。三笘薫（ブライトン）、遠藤航（リヴァプール）、板倉滉（アヤックス）、守田英正（スポルティング）、伊藤洋輝（バイエルン）、高井幸大（トッテナム）、