巨人・二岡智宏ヘッド兼打撃チーフコーチ（49）が今季限りで退団することが14日、分かった。二岡氏は現役時代に巨人、日本ハムでプレーし、2013年限りで現役を引退。16年から巨人の打撃コーチなどを務め、阿部慎之助監督が就任した24年にヘッド兼打撃チーフコーチに就任した。昨季は阿部監督の右腕としてリーグ優勝を支えたが、連覇を狙った今季は3位。DeNAとのCSファーストSでも2連敗し敗退し、日本一を逃した。