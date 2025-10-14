テレビ朝日アナウンサー出身で、現在は同局政治部野党キャップを務める村上祐子記者は14日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。公明党の連立政権離脱で混迷を極める政界の現状を解説した。当面の焦点となっている連立の枠組みや、首相指名選挙でだれが指名されるのかなどに言及。番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一から、野党勢力の一本化を求める立憲民主党の動きについて問われた村上氏は「立憲